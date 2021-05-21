В МИД Армении назвали ложной повесткой заявления Азербайджана о спорных территориях

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении назвало ложной повесткой заявления Азербайджана о наличии спорных территорий.

"Выдвижение условий с применением силы или с угрозой ее применения является грубейшим нарушением международного права. Армения не поддастся подобному давлению. Армения также отвергает введение ложной повестки так называемых спорных территорий, что может стать опасным прецедентом для оправдания применения силы и в других регионах", - заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, процессы делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном должны стать частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, в рамках которого, в первую очередь, "должны быть реализованы вопросы деоккупации территорий Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) и определения окончательного правового статуса Арцаха под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ".

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что были достигнуты определенные договоренности с международными партнерами в целях урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. "Эти решения на 100% в интересах Армении. Если Азербайджан выполнит эти договоренности и на тех условиях, о которых мы говорили, то да, я подпишу эту бумагу", - отметил Пашинян, не уточнив, о каком именно документе идет речь.

Позже армянские СМИ опубликовали проект, как утверждается, заявления глав Армении, Азербайджана и России о создании совместной комиссии по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, подлинность которого подтвердил глава армянского кабмина. Как отмечается в опубликованном проекте документа, до 31 мая Армения и Азербайджан формируют национальные делегации в рамках комиссии по вопросам делимитации границ, а РФ формирует делегацию для оказания им консультативной помощи. Российская сторона официально пока не комментировала существование такого документа.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совбеза республики, на котором назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.