Лидеры ЕАЭС обсудили либерализацию общего рынка и поспорили о гостеприимстве в пандемию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Восстановление после пандемии и торговля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с третьими странами стали главными темами заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в пятницу в режиме видеоконференции.

Лидеры государств - участников объединения обсудили необходимость и дальше снимать торговые барьеры в рамках союза, а президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев поспорили, каким должно быть гостеприимство в условиях пандемии.

ТАСС собрал главное из сказанного на заседании.

Устранение барьеров

Практически все лидеры высказались за дальнейшее устранение различных барьеров внутри ЕАЭС и ускорение создания общих рынков в рамках объединения. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, устранение "ненужных барьеров и ограничений на пути торговли товарами" требует особого внимания, и работа на этом направлении идет: в первом квартале 2021 года товарооборот стран - членов союза, несмотря на пандемию, вырос на 17%.

Он также отметил совместные действия, призванные решить проблему резких колебаний цен на социально значимые товары. В частности, напомнил российский лидер, не так давно были приняты "конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара". Так же оперативно следует реагировать и на ситуации с другими продуктами, добавил Путин.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана создание общего рынка газа и установление тарифов на его импорт из третьих стран "на основе прозрачности и недискриминационного подхода" (сейчас республика примерно на 80% зависит от поставок российских энергоносителей). Белорусский лидер Александр Лукашенко пошел дальше: он заявил, что для ЕАЭС пришло время "серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами".

По словам Токаева, с начала пандемии количество барьеров в торговле между странами объединения возросло и есть опасения, что они "не уйдут сами по себе". Борьбу Евразийской экономической комиссии с ними нельзя назвать эффективной, поскольку ей приходится иметь дело с последствиями решений, принятых на национальном уровне, отметил президент Казахстана и предложил "задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров".

Возобновление поездок

Президент Узбекистана, имеющего статус наблюдателя при ЕАЭС, Шавкат Мирзиёев призвал коллег возобновить регулярное пассажирское сообщение - как авиационное, так и железнодорожное. По его словам, для этого "пришло время" с учетом стабилизации эпидемической ситуации, а также благодаря массовой вакцинации.

Его белорусский коллега призвал согласовать "конкретные алгоритмы совместных действий" по возобновлению свободных поездок граждан. "Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса", - оговорился он.

В пример Лукашенко поставил Евросоюз, который "практически открылся для стран, которые в нем участвуют", не упустив возможность напомнить, что Казахстан призывал страны - участницы ЕАЭС ориентироваться на европейских коллег. "А мы чего боимся? - задался вопросом президент Белоруссии. - Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда".

Внешние рынки

Еще одной большой темой заседания стало развитие торговли со странами, которые не входят в Евразийский экономический союз. Путин, в частности, предложил изучить вопрос заключения соглашений о свободной торговле еще с двумя государствами - Индонезией и Монголией (сейчас такие договоренности есть с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром), начать соответствующие переговоры с Индией и активизировать - с Израилем и Египтом.

Поддержал Путин и призыв Лукашенко активнее сотрудничать с Китаем и его инициативой "Один пояс - один путь". По оценке российского лидера, "тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономической и гуманитарной областях".

Президент Казахстана предложил коллегам, в частности, совместными усилиями нарастить экспорт продовольствия за пределы ЕАЭС. При этом он предупредил об опасности ограничений ради защиты внутреннего рынка. "Конечно, в отдельных исключительных случаях их временное применение оправдано. В то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза", - пояснил Токаев.

О вакцине и гостях

Лидеры стран ЕЭАС не могли обойти вниманием тему пандемии и борьбы с ней. По словам Путина, производства вакцины "Спутник V" вслед за Белоруссией и Казахстаном могут появиться и в остальных странах сообщества - Армении и Киргизии. При этом Россия единственная среди разработчиков подобных препаратов не только поставляет готовую продукцию, но еще и передает технологии, подчеркнул глава государства.

Его казахстанский коллега, председательствовавший на заседании, подчеркнул, что именно иммунизация является залогом успеха в борьбе с вирусом, и призвал продолжить сотрудничество в этой сфере. Заодно он напомнил, что не только Россия, но и Казахстан создал собственную вакцину, получившую название QazVac.

Вместе с тем Токаев призвал не "упрощать ситуацию", так как "пандемия по-прежнему наступает". Так он ответил на замечание Лукашенко, который из-за онлайн-формата встречи посетовал, что "Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, <...> а сейчас почему-то закрылись". Но следующая встреча лидеров объединения, надеется казахстанский президент, пройдет уже в традиционном формате.