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Кризис на Украине
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Медведчук надеется на понимание Зеленским важности встречи с Путиным и выполнения "Минска"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" "хотел бы, чтобы отношения РФ и Украины были восстановлены"

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский осознает необходимость встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и выполнения минских соглашений.

"Мне бы очень хотелось, чтобы президент Украины Владимир Зеленский осознал бы, что очень нужна его встреча с Путиным. Очень нужны договоренности. Очень важно и является крайне необходимым выполнение минских соглашений", - сказал Медведчук в пятницу журналистам после заседания суда, который оставил его под домашним арестом до 9 июля.

Политик добавил, что "хотел бы, чтобы отношения РФ и Украины были восстановлены".

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