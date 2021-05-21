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Медведчук заявил, что нацелен на борьбу с необоснованными обвинениями и домашним арестом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" выразил недовольство решением суда

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил недовольство решением суда, в соответствии с которым он остается под домашним арестом, и заявил, что продолжит доказывать необоснованность предъявляемых обвинений и избранной меры пресечения.

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"С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться, и мы нацелены на такую борьбу, и я, и адвокаты", - сказал он после заседания суда.

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