Медведчук заявил, что нацелен на борьбу с необоснованными обвинениями и домашним арестом

"С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться, и мы нацелены на такую борьбу, и я, и адвокаты", - сказал он после заседания суда.