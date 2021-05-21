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Италия передала Франции сообщника террориста, совершившего теракт в Ницце в 2016 году

Албанец Эндри Элеци снабдил оружием Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Итальянские власти передали в пятницу Франции сообщника террориста, выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля, совершившего наезд на толпу на грузовике в Ницце в июле 2016 года. Как сообщает агентство ANSA, 28-летний албанец по имени Эндри Элеци снабдил Бухлеля оружием.

Албанец был арестован 21 апреля на юге Апеннин, в окрестностях города Казерта. Его арест произвели по европейскому ордеру, выписанному французскими властями, в результате обмена информацией в рамках сотрудничества итальянских и французских следственных органов.

14 июля 2016 года тяжелый грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова. Террорист был ликвидирован полицейскими на месте. Спустя несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

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