СМИ: главарь "Боко харам" погиб на северо-востоке Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Перехваченные спецслужбами Нигерии в последние 72 часа переговоры исламистов свидетельствуют о том, что главарь "Боко харам" Абубакар Шекау убит. Об этом сообщила в пятницу нигерийская газета Daily Nigerian со ссылкой на национальное разведсообщество.

Полученная нигерийскими службами безопасности путем перехвата информация говорит о том, что Шекау погиб 19 мая во время боя на северо-востоке страны с боевиками конкурирующей группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). При этом у спецслужб есть сообщения от людей, которые были очевидцами произошедшего.

В минувший четверг несколько СМИ, включая AFP, передали, что Шекау тяжело ранен. Однако сейчас нигерийские спецслужбы сделали вывод, что он погиб. В прошлом власти Нигерии четыре раза объявляли о гибели Шекау, но всякий раз он появлялся снова.

По данным разведслужб, Шекау с небольшим отрядом был окружен в свой ставке в лесу Самбиса. Глава "Боко харам" отказался сдаться в плен.

Абубакара Шекау был одним из основателей "Боко харам" и входил в высшее руководство группировки. После раскола "Боко харам" в 2015 году, когда из нее вышла создавшая "Исламское государство в Западной Африке" группа боевиков, Шекау возгласил группировку JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад"). Последняя продолжает использовать в своей деятельности историческое название "Боко харам". В 2013 году США назначили за поимку Шекау $7 млн.

Исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад. По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.