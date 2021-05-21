В ОПЗЖ сожалеют, что суд не отпустил Медведчука на поруки

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко удовлетворен тем, что суд Киева не пошел на "откровенный беспредел" в деле сопредседателя партии Виктора Медведчука, хотя недоволен его решением оставить политика под домашним арестом. Об этом Бойко сказал в пятницу журналистам.

"Я очень рад, что судьи не поддались на давление и не совершили откровенный беспредел, который планировался, отправив нашего коллегу в тюрьму. Это, безусловно, позитив, и это вселяет надежду на будущее", - сказал он.

В то же время политик сожалеет, что суд не отпустил Медведчука на поруки депутатов Рады. "У нас двойственное ощущение после суда: с одной стороны, мы довольны, что не возобладало мнение прокуратуры. С другой, 26 депутатов подписали ходатайство о взятии его на поруки", - сказал Бойко. При этом он заверил, что соратники Медведчука по партии "создадут все условия, чтобы никакого ущемления [прав Медведчука] не было". "Он будет полноценным игроком на политической арене", - уверен Бойко.

Сам Медведчук заявил, что недоволен решением суда и продолжит доказывать необоснованность предъявляемых обвинений и избранной меры пресечения. "С учетом процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в наших обжалованиях. Но борьба по поводу необоснованного обвинения, которое выдвигается мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться, и мы нацелены на такую борьбу, и я, и адвокаты", - сказал он.

Апелляционный суд Киева отказал сегодня в удовлетворении жалобы адвокатов Медведчука относительно примененной к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, а также жалобы прокуроров, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Суд также отказал в просьбе 26 депутатов Верховной рады от партии ОПЗЖ отпустить политика на поруки. Определение суда обжалованию не подлежит, полный его текст будет оглашен 26 мая в 17:00.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.