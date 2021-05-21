СМИ: болгарские спецслужбы незаконно прослушивали оппозиционных политиков перед выборами

СОФИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Болгарские спецслужбы вели незаконную прослушку политиков из оппозиционных партий накануне выборов в Народное собрание (парламент) страны. Как сообщает в пятницу телеканал BTV, первым с подобным обвинением выступил заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов, по утверждению которого, "десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны".

Позднее информацию телеканалу подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков. "Много граждан было под наблюдением перед выборами 4 апреля. Это представители различных политических партий, но не партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), - сказал Рашков. Он сообщил, что Национальное бюро по контролю за использованием специальных средств проведет проверку по факту случившегося.

Официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева сообщила, что проверка скандальной информации будет проходить под контролем Софийской городской прокуратуры. "Уверяю вас, что прокуратура выполнит свои обязательства в соответствии с законом и не будет вовлечена в предвыборную кампанию", - подчеркнула Милева в интервью Би-ти-ви.

Свою расследование по факту происшествия проводит и Государственное агентство национальной безопасности.

Возмущение происходящим выразили лидеры ведущих болгарских политических партий, а партия ГЕРБ выступила с заявлением о том, что "утверждения о прослушке без предъявления доказательств являются грубой манипуляцией".