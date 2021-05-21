Троих сотрудников портала tut.by не отпустили по истечении срока задержания

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что несколько сотрудников белорусского новостного портала tut.by не освободили по истечении срока задержания, их переводят из Минска в СИЗО в Жодино.

"У многих коллег истекли 72 часа с момента задержания, но их не отпустили. На Окрестина [изолятор временного содержания ГУВД] сообщили, что как минимум троих задержанных переводят в СИЗО в Жодино", - говорится в сообщении БАЖ со ссылкой на редакцию портала.

В информации указывается, что речь идет о главном редакторе Марине Золотовой, редакторе Ольге Лойко и журналисте Елене Толкачевой. Перевод в СИЗО, отмечается в сообщении, означает, что они "являются подозреваемыми, судя по озвученной ранее информации, по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов".

Ране в БАЖ сообщили, что в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ в Минске находятся 12 сотрудников ООО "Тут бай медиа", которые были задержаны 18 мая, судьба еще одного неизвестна.

В пятницу на брифинге соучредитель портала tut.by Кирилл Волошин рассказал, что счет компании "Тут бай медиа" заблокирован, в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля направлено письмо с просьбой разблокировать хотя бы часть для выплаты зарплаты. На свободе остаются два топ-менеджера компании, планируется выбрать исполняющего обязанности директора.

Во вторник Департамент финансовых расследований сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс.