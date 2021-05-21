Шесть военных конвоев НАТО прибыли в Румынию для участия в учениях Noble Jump 2021

БУХАРЕСТ, 21 мая. /ТАСС/. Шесть военных конвоев НАТО, которые примут участие в учениях Noble Jump 2021 ("Великолепный прыжок") в Румынии, отправились в пятницу из Бухареста к Национальному объединенному центру подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку (уезд Брашов, в центре страны). Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Конвои с 250 военными и 125 единицами боевой техники, входящими в турецкий контингент Объединенных сил быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Tast Force - VJTF), прибыли в Румынию через пограничный пункт в Джурджу в четверг и находились в Бухаресте 20-21 мая.

В учениях Noble Jump 2021, которые проходят в период 19 мая - 2 июня 2021 года на территории Румынии, принимают участие более 4 тыс. военных Румынии и других стран НАТО с примерно 600 единицами боевой техники.

Маневры, которые запланированы Верховным командованием объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) и координируются Командованием объединенных сил союзников в Неаполе, представляют собой третий этап учений NATO Steadfast Defender 21.

Учения Noble Jump 2021 заключаются в перемещении в кратчайшие сроки наземного компонента VJTF наземным (дорожным и железнодорожным), воздушным и морским путем по территории Румынии с пунктом назначения в Национальном объединенном центре подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку, отмечает Минобороны Румынии.