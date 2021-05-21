США призвали Украину обеспечить независимость судей и антикоррупционного бюро

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Посольство США на Украине призвало украинские власти обеспечить независимость судей и антикоррупционных органов путем введения в Высший совет правосудия (ВСП), Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) независимых экспертов. Об этом сообщили в американском посольстве в пятницу по итогам встречи представителей США и ЕС со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и замглавы офиса президента Украины Андреем Смирновым.

"Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах [ВСП, ВККС и НАБУ]", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

В посольстве обратили внимание, что проведение реформы этих органов чрезвычайно важно для правосудия на Украине, и подчеркнули высокую роль независимых экспертов. "Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так. Независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного влияния. Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага", - подчеркнули в посольстве США.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в ходе которой стороны, помимо прочего, обсудили борьбу с коррупцией, обеспечение целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти на Украине.