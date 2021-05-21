Боррель после саммита ЕС 24 мая подготовит доклад по отношениям с Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам саммита ЕС 24 мая должен будет подготовить доклад по отношениям с Россией. Об этом говорится в письме председателя Евросовета Шарля Мишеля в адрес лидеров 27 стран ЕС.

"Как было согласовано в ходе нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Будущая дискуссия между нами могла бы быть с пользой оформлена докладом верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - отмечается в нем.

По утверждениям Мишеля, дискуссия в понедельник пройдет на фоне "незаконных и провокационных шагов России как внутри государств - членов ЕС, так и за его пределами", а также подготовленного Москвой списка "недружественных государств".

Лидеры 27 стран ЕС должны были на онлайн-саммите в марте провести дискуссию по отношениям с Россией, однако они решили перенести ее, так как, по мнению Брюсселя, для обсуждения этого вопроса нужна физическая встреча. Позже глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеплановый очный саммит на 24-25 мая, чтобы обсудить отношения с Москвой и ситуацию с пандемией коронавируса.