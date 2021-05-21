Администрация Байдена не намерена следовать модели Трампа, расследуя утечки в СМИ

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США при Джо Байдене не будет следовать той же практике проведения расследований об утечках в СМИ, какой придерживалась предыдущая администрация Дональда Трампа, когда запрашивала доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистов. С таким заявлением выступила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это было сделано министерством юстиции при предыдущей администрации", - подчеркнула она, комментируя информацию о запросах на получение сведений о разговорах и переписке журналистов при Трампе.

"Мы не станем следовать модели [бывшего министра юстиции Уильяма] Барра, и я бы сказала, что лучше обратитесь в министерство юстиции относительно того, как они будут подходить к этому вопросу", - добавила пресс-секретарь президента. Тем не менее Псаки прямо не ответила на вопрос, будут ли продолжены расследования об утечках, начатые предыдущей администрацией. Она также не уточнила, в чем именно будет заключаться новая модель, отметив лишь, что новые власти США "продолжат отстаивать свободу СМИ и свободу выражения мнений".

В четверг CNN сообщила, что министерство юстиции при администрации экс-президента США Дональда Трампа тайно получило доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистки телекомпании.

В начале мая стало известно, что Минюст США при Трампе получил данные о телефонных звонках за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года трех журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Эти данные включали сведения о том, кому и когда совершались звонки, а также сколько продолжались беседы. Содержание разговоров в подобных документах не приводится.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.