Байден и Мун Чжэ Ин подчеркнули свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Дипломатия и переговоры необходимы для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом совместном заявлении по итогам переговоров президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Мун Чжэ Ина.

"Мы подтверждаем нашу общую убежденность в том, что дипломатия и диалог, основанные на предыдущих межкорейских обязательствах и американо-северокорейских обязательствах, таких как Пханмунджомская декларация 2018 года и Сингапурское совместное заявление, необходимы для достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что Байден "выражает свою поддержку диалогу, взаимодействию и сотрудничеству между двумя Кореями". "Мы согласны работать вместе для улучшения ситуации с правами человека в КНДР и обязуемся продолжать содействовать оказанию гуманитарной помощи наиболее нуждающимся жителям Северной Кореи. Мы также разделяем нашу готовность содействовать воссоединению разделенных семей двух Корей. Мы также согласны координировать наши подходы к КНДР", - указали президенты двух стран.

Байден и Мун Чжэ Ин "подчеркнули свою общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и намерению решить проблему ядерной программы и программы разработки баллистических ракет КНДР". "Мы призываем международное сообщество, включая КНДР, к всестороннему выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в совместном заявлении.

Главы двух государства "подтвердили, что тесная координация по всем вопросам, связанным с глобальным нераспространением [оружия массового уничтожения (ОМУ)] и безопасным и использованием ядерных технологий, остается ключевой особенностью [американо-южнокорейского] альянса, и Соединенные Штаты признают глобальную роль Республики Корея в продвижении усилий по нераспространению [ОМУ]".