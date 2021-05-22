Украинская оппозиция призвала власть снять все обвинения с Медведчука

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) оценила решение апелляционного суда Киева об отказе взять под стражу главу ее политсовета Виктора Медведчука как шаг к восстановлению справедливости, но заявила, что будет бороться за полное снятие всех обвинений с него. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти немедленно освободить Виктора Медведчука из-под [домашнего] ареста. Пришло время признать свое позорное поражение и прекратить издевательство над конституцией и законом", - говорится в сообщении. Вместе с тем в партии оценили решение Апелляционного суда Киева от 21 мая об отказе взять под стражу Медведчука и оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста "как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости".

В оппозиции подчеркнули, что будут "добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны", а также наказания "всех инициаторов противоправных действий против ОПЗЖ - единственной политической силы, которая, несмотря на гонения, отстаивает интересы украинского народа ".

Апелляционный суд Киева в пятницу отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Медведчука относительно примененной к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, а также жалобы прокуроров, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Суд также отказал в просьбе 26 депутатов Верховной рады от партии ОПЗЖ отпустить политика на поруки. Определение суда обжалованию не подлежит, полный его текст будет оглашен 26 мая в 17:00.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.