Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили в субботу президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, и "вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ на освобожденных территориях". Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана. "В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане", - заявили в президентской пресс-службе.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и.о. премьера Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза республики, где назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.