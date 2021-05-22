ВС Азербайджана и Турции отработали на учениях проведение контртеррористических операций

БАКУ, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения, на которых отрабатывались навыки по уничтожению диверсионных групп и проведению контртеррористических операций. Об этом сообщила в субботу пресс-служба азербайджанского Минобороны.

"Согласно плану совместных действий на 2021 год, были проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих. Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принимать военные решения, инициативности и управленческих способностей", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе учений спецгруппами "решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения".

"Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций", - добавили в Минобороны.

О числе военнослужащих и военной техники, привлеченных к учениям, не сообщается.