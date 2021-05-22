ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II побывала на борту авианосца HMS Queen Elizabeth, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы. Об этом в субботу сообщило агентство PA.

95-летний британский монарх была на вертолете доставлена на борт авианосца, базирующегося на морской базе в Портсмуте. На палубе HMS Queen Elizabeth Ее Величество приветствовали командир корабля капитан Ангус Эссенхай и командующий всей авианосной группой коммодор Стивен Мурхаус. В пятницу на авианосце также побывал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

HMS Queen Elizabeth отправится в поход позже в субботу во главе авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку типа "Астьют", эсминец флота США Sullivans типа "Арли Берк", фрегат противовоздушной обороны Королевского военно-морского флота Нидерландов Evertsen и шесть кораблей ВМС Великобритании.

Это будут два эскадренных миноносца типа 45 HMS Defender и HMS Diamond, два фрегата типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, вспомогательные суда обеспечения RFA Fort Victoria и танкер RFA Tidespring. На борту Queen Elizabeth будут размещены 14 вертолетов, восемь истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Ранее в среду на брифинге с иностранными журналистами глава департамента международного взаимодействия и стратегии Минобороны Соединенного Королевства Ангус Лэпсли заявил, что предстоящий поход авианосной группы "станет свидетельством приверженности Великобритании участию в расходах стран на международную безопасность". Во время 28-недельного развертывания авианосной группы входящие в ее состав корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем Charles De Gaulle в Средиземном море.

Планируется, что авианосная группа преодолеет 26 тыс. морских миль, пройдя расстояние от Средиземного до Красного моря, от Аденского залива до Аравийского моря и от Индийского океана до Филиппинского моря. Как ожидается, ряд кораблей авианосной группы, но не сам авианосец, зайдут в Черное море.

Об авианосце

HMS Queen Elizabeth, на строительство которого ушло более восьми лет и было потрачено £3,1 млрд ($4,3 млрд), был включен в состав британских ВМС в декабре 2017 года. Это головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1533-1603). Это самый крупный корабль ВМС страны за историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в Великобритании.

Полное водоизмещение HMS Queen Elizabeth достигает 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м. Максимальная скорость хода авианосца составляет 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км). Экипаж состоит из 679 человек. Авиагруппу корабля составляют до 40 самолетов и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и четырех-пяти вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения. При необходимости HMS Queen Elizabeth может принять на борт до 70 летательных аппаратов.