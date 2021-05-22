СМИ: неизвестные самолеты атаковали цели на сирийско-иракской границе

БЕЙРУТ, 22 мая. /ТАСС/. Несколько авиаударов нанесено в субботу по наземным целям в районе сирийско-иракской границы. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате атаки нанесен материальный урон, сведений о погибших в рядах сирийских военнослужащих не поступало. По информации канала, удары были нанесены предположительно израильскими ВВС.

11 февраля аналогичной атаке подверглась колонна с иранским оружием, которая пересекла сирийско-иракскую границу в Бу-Кемале на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

13 января израильские самолеты атаковали военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Бу-Кемаль. По сведениям телеканала Sky News Arabia, в результате этого нападения погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне Дамаска.