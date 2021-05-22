Депутат фракции ОПЗЖ связал преследование Медведчука с попыткой власти расколоть оппозицию

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Уголовное преследование главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука свидетельствуют о попытке украинской власти расколоть политсилу и запретить после этого оставшуюся ее часть. Такое мнение выразил в субботу депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Уголовное преследование Медведчука - преступная попытка власти руками прокуратуры и суда устранить политического конкурента и создать условия для развала ОПЗЖ", - написал он в своем Telegram-канале.

Власть, по мнению Кузьмина, попытается расколоть партию "путем организации провокационного выхода из нее лояльных к власти депутатов и создания ими новой псевдо-оппозиционной партии, но уже без Медведчука", а впоследствии, полагает он, намерена запретить оставшуюся после раскола часть ОПЗЖ, ориентированную на Медведчука. Таким образом, убежден депутат, осуществляется попытка "зачистить любое инакомыслие и политическую конкуренцию для окончательного превращения Украины в диктаторское и преступное государство".

Парламентарий отметил также, что считает домашний арест Медведчука незаконным и направленным на его изоляцию от общества и устранение из активной политической жизни.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Адвокаты и прокуратура обжаловали это решение. Апелляционный суд Киева 21 мая отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Медведчука об отмене этой меры, а также ходатайства прокуроров о взятии его под стражу с альтернативой залога, оставив решение суда первой инстанции без изменений.