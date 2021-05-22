Глава МИД Греции обсудит с Лавровым вопросы сотрудничества и события в регионе

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас обсудит в понедельник на переговорах в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональные события. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы МИД.

"Министр иностранных дел Никос Дендиас утром в понедельник, 24 мая, отправится в Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе переговоров, как ожидается, внимание будет сосредоточено на вопросах двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также на региональных событиях. По окончании двусторонних контактов будут сделаны совместные заявления (около 13:20 мск)", - говорится в сообщении.

По завершении двусторонних контактов министр посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, сообщила пресс-служба.

После этого глава МИД в рамках второй части своего визита посетит Анапу и Геленджик, города на северном побережье Черного моря с давним присутствием греческой диаспоры. "Там он планирует принять участие в мероприятиях в тот же день и на следующий день, 25 мая, а также провести ряд встреч с видными представителями греческой диаспоры, местными чиновниками и бизнесменами", - отметили в греческом внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров 24 мая проведет переговоры в Сочи с греческим коллегой Никосом Дендиасом, который будет находится в России с рабочим визитом. Как указала дипломат, главы МИД намерены обсудить пути дальнейшего развития политического диалога, углубление двустороннего политического взаимодействия в условиях коронавирусных ограничений, а также наращивание культурно-гуманитарных связей в контексте совместного проведения Года истории России и Греции в 2021 году. По словам Захаровой, министры сверят часы по широкому кругу международных и региональных проблем, которые представляют взаимный интерес, включая кипрское урегулирование и ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах.