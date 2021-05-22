На Украине анонсировали сбор подписей за проведение референдума о продаже земли

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" объявила о создании рабочей группы для инициирования референдума по вопросу запрета продажи сельхозземли частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В субботу при поддержке "Батькивщины" под Киевом прошел форум, организованный фермерскими и аграрными ассоциациями, профсоюзами и другими общественными организациями. На нем, как указали в пресс-службе, инициативная группа единогласно поддержала следующую формулировку вопроса для референдума: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земли сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?".

"К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тыс. человек. Инициативную группу "земельного референдума" решено образовать из 11 тыс. участников, которые вскоре начнут сбор трех миллионов подписей", - говорится в сообщении.

Верховная рада 31 марта приняла закон о продаже земли с 1 июля 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 28 апреля. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к рынку и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га.

На принятии закона о рынке земли настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь Приватбанка Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит.