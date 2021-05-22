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Армения заявила, что будет добиваться осуждения виновных в военных преступлениях

Европарламент ранее принял резолюцию, в которой призывал Азербайджан освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых после конфликта 2020 года

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Армения намерена добиваться осуждения международным правосудием виновных в военных преступлениях, к которым можно отнести нарушение Азербайджаном гуманитарного права. Об этом в субботу заявил МИД Армении.

"Европейский парламент в своем заявлении отметил, что нарушение Азербайджаном гуманитарного права равносильно военным преступлениям. Армения будет добиваться привлечения виновных в этих преступлениях к международному правосудию. Европарламент также однозначно заявляет, что пересечение азербайджанскими ВС границы и проникновение на территорию Армении, которое было совершено 12 мая, это нарушение международного права и территориальной целостности Армении", - говорится в заявлении.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой призывал Азербайджан освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых после конфликта прошлого года. Согласно документу, Европарламент также призвал власти Армении и Азербайджана провести расследования возможных фактов нарушения Женевской конвенции и признаков военных преступлений. В одном из пунктов резолюции также говорится о нарушении 12 мая азербайджанскими военными территориальной целостности Армении.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

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