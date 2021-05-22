Власти Нидерландов могут перейти к третьему этапу снятия ограничений с 5 июня

ГААГА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов могут приступить к третьему этапу смягчения действующих ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса, с 5 июня на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил нидерландский информационный портал NL Times .

По его информации, правительство Нидерландов намерено разрешить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в закрытых помещениях. Вместе с тем, как пишет портал, жители королевства смогут ежедневно принимать у себя дома не более четырех гостей. Кроме того, планируется возобновление работы кинотеатров, театров и других закрытых площадок в определенные часы.

28 апреля в Нидерландах начался первый этап смягчения ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения COVID-19. В стране прекратилось действие комендантского часа. Более того, для посетителей вновь открыли террасы кафе и ресторанов. Возобновили работу в обычном режиме непродовольственные магазины. До этого их посещение было разрешено лишь по предварительной записи. Студенты вузов смогли вернуться к очной форме обучения.

С 19 мая в королевстве разрешили открыть парки развлечений и зоопарки, которые могут принимать посетителей из расчета 10 кв. м на одного человека. Возобновили работу тренажерные залы и бассейны (до 30 человек). Продолжительность работы террас теперь увеличена с 06:00 до 20:00 (ранее они работали с 12:00 до 18:00).

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с середины декабря 2020 года в Нидерландах был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. В начале марта меры были немного ослаблены: открылись начальные и средние школы, была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. При соблюдении строгих правил смогли открыть двери магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости.