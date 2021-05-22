Президент Болгарии заявил о необходимости смены глав спецслужб из-за скандала о прослушке

СОФИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев заявил в субботу о необходимости смены руководителей спецслужб в связи со скандалом о прослушке политиков оппозиционных партий накануне выборов в Народное собрание (парламент) страны 4 апреля. Высказывание главы государства транслировали ведущие болгарские телеканалы.

"Каждый сигнал о прослушке должен быть проверен. Вопрос однако в том, что те же люди, которые организовали и провели эти прослушки, должны проверять сами себя. Именно поэтому необходимы кадровые перемены", - сказал Радев.

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил, что за последние 10 лет болгарские спецслужбы молчали о многих серьезных нарушениях, допущенных политиками, которые находились у власти.

Шпионский скандал

В официальном заявлении от имени партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" заместитель ее председателя Даниел Митов предположил, что скандал с прослушкой политиков стал ответом президента на шпионский скандал, когда спецслужбы якобы раскрыли "русскую шпионскую сеть".

"Недавно специальным службам была дана высокая оценка из-за шпионского скандала с Россией. Очевидно президент Радев и министр внутренних дел Бойко Рашков не могут простить службам, что разбили российскую шпионскую сеть. Наша оценка, что атаки на спецслужбы именно из-за этого", - заявил Митов.

"Где были критики, когда их правительство, которое отвечало за организацию и контроль по защите секретной информации, допустило то, что не один, а пять болгарских офицеров были пробиты (завербованы - прим. ТАСС) иностранными службами. Почему они молчали о 3 млрд левов (около €1,5 млрд) потраченных на [газопровод] "Турецкий поток". А премьер [Бойко] Борисов за 10 лет не сделал интерконнектор с Грецией, и у нас сейчас нет реальной диверсификации, - поинтересовался Радев, общаясь с журналистами. Он сделал вывод, что в настоящее время "члены партии ГЕРБ защищают скомпрометированного премьера и попадают в бездну его морального позора".

Хроника событий

Скандал с прослушкой оппозиционных политиков начался в пятницу, когда заместитель председателя партии "Демократическая Болгария" Атанас Атанасов сообщил о том, что "десятки политиков оппозиционных партий были незаконно прослушаны". Позднее информацию подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, а прокуратура сообщила о начале проверки скандальной информации.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть бывших и действующих сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Прокуратура отмечала, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.