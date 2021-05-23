В ЛНР заявили, что ВСУ вновь применили средства РЭБ для создания помех беспилотникам ОБСЕ

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания препятствий для работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ над подконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 59-й и 92-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ", - приводит сообщение милиции ЛНР агентство Луганскинформцентр.

Ранее киевские силовики использовали средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ вблизи поселка городского типа Врубовка, отмечает агентство. Разведка Народной милиции ЛНР регулярно сообщает о попытках блокирования украинскими войсками каналов управления беспилотными средствами СММ ОБСЕ для сокрытия размещения в регионе вооружения в нарушение минских соглашений.

"Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали. <...> БПЛА СММ неоднократно подвергались воздействию помех сигналу GPS", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 22 мая.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау заявила 19 мая по итогам заседания Контактной группы, что атаки на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ подрывают ее усилия по полноценному выполнению задач в Донбассе.