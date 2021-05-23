Оппозиционная армянская партия выступила за размещение военного контингента РФ в Сюнике

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Армения должна углубить военное сотрудничество с Россией и предложить Москве разместить военный контингент в приграничной с Азербайджаном Сюникской области. Об этом в воскресенье в ходе съезда оппозиционной партии "Просвещенная Армения" заявил депутат парламента Геворг Горгисян, представляя программу партии.

"Мы должны продолжать углубление [сотрудничества] в сфере безопасности с Россией, а также сделать все для создания российского военного контингента в Сюнике для противостояния азербайджанско-турецкой агрессии", - заявил он.

"Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна имеет третью по численности фракцию в парламенте - 18 депутатов. Партия решила принять участие в досрочных парламентских выборах 20 июня отдельно, без создания блока с другими политическими силами.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. Премьер и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами. Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина".