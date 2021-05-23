Иран продолжит переговоры по ядерной сделке в Вене до достижения соглашения

ТАСС, 23 мая. Иран будет продолжать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которые проходят в Вене, до достижения договоренностей. Об этом в воскресенье заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Мы [иранские власти] продолжим переговоры [в Вене] до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение", - указал Роухани, слова которого привело иранское агентство ISNA.

По словам иранского президента, в ходе встреч в Вене США "недвусмысленно заявили о своей готовности отменить санкции". Как отметил Роухани, "рост производства в различных сферах иранской экономики является лучшим свидетельством неэффективности политики максимального давления Вашингтона на Иран". Эти обстоятельства, подчеркнул президент Ирана, "заставляют США признать провал политики санкций".

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.