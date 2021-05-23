Глава МИД Мальты заявил, что обсудит с Лавровым в Сочи возобновление туризма

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам Европы Мальты Эварист Бартоло обсудит на переговорах в Сочи с главой МИД России Сергеем Лавровым возобновление туризма между странами.

"Приоритетной темой будут двусторонние отношения России и Мальты. Я думаю, мы во многом можем улучшить наши отношения, особенно в плане торговли и туризма. Нам необходимо возобновить туризм", - заявил ТАСС Бартоло в преддверии встречи со своим российским коллегой.

Глава мальтийского министерства напомнил, что Россия и Мальта приостановили "начавшийся активный туризм" на фоне пандемии, однако Валетта заинтересована в скором возобновлении туристических потоков из России для поддержания трудовой занятости в этой сфере. "Туризм очень важен для нашей экономики, наших людей. Примерно 16% нашего населения работают в туристической сфере, 30% нашей экономики напрямую зависит от туризма. Поэтому для нас возобновление и укрепление туризма между Мальтой и Россией очень важно, - отметил министр. - Этот туристический рынок начал хорошо развиваться. Все больше туристов стали приезжать на Мальту. И нам бы хотелось возобновить это. Мы хотим иметь прямые рейсы между Мальтой и Россией".

Бартоло также указал, что одной из тем повестки переговоров министров станет двусторонняя торговля. "К сожалению, должен констатировать, что среди всех 27 стран ЕС, мы на последнем месте по объему торговли. И мне бы хотелось обсудить, что мы можем сделать вместе с Россией, чтобы увеличить наши двусторонние торгово-экономические отношения". - добавил высокопоставленный дипломат.

Встреча министров пройдет 25 мая в Сочи.