На Украине задержан израильтянин по подозрению в стрельбе по соотечественникам

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинская полиция задержала гражданина Израиля по подозрению в том, что в субботу он открыл огонь и ранил двух израильских граждан. Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте управление Национальной полиции Украины по Черкасской области.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по факту стрельбы в Умани, - говорится в сообщении полиции. - Им оказался 22-летний гражданин Израиля. Следователи Уманского районного управления полиции начали уголовное расследование по факту хулиганства".

В сообщении отмечается, что в субботу около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи доставили раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей, а также установили личность злоумышленника.

"В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - отмечает полиция Черкасской области. Сейчас подозреваемый задержан, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полицейского управления.

Умань является местом массового паломничества хасидов (приверженцев одного из направлений иудаизма) из разных стран. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов - ребе Нахмана, умершего в 1810 году. Ежегодно во время главных еврейских праздников могилу ребе Нахмана посещают тысячи верующих.