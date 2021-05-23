В Тбилиси проходит митинг против строительства ГЭС "Намахвани"

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч защитников природы, а также гражданских активистов в воскресенье собрались в центре Тбилиси на площади Республики, чтобы опротестовать строительство ГЭС "Намахвани" в ущелье реки Риони. Акция протеста в прямом эфире транслируется Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

"Сегодняшняя акция не направлена против энергетической независимости или против строительства ГЭС в целом. Целью сегодняшней акции является то, чтобы подобные масштабные проекты осуществлялись в первую очередь при участии местного населения. Важным является, чтобы соответствующие ведомства ответили на все вопросы, которые звучат в отношении этого процесса", - сказал представитель неправительственной организации "Центр социальной справедливости" Гурам Имнадзе в беседе с Первым каналом.

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что государство должно предоставлять больше информации местному населению в связи со строительством ГЭС. "Любой такой вопрос (строительство ГЭС - прим. ТАСС) должен решаться на основе экспертного анализа. Очень важным также является контакт с людьми для того, чтобы общество имело информацию в связи с каждой деталью. Этот является ответственностью государства", - сказал Кобахидзе.

Участники митинга начали готовиться к демонстрации с раннего утра. Люди на машинах стали съезжаться в Тбилиси из краев Имерети, где возводится гидроэлектростанция, Гурия, Аджария. Демонстранты считают, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет неисправимый ущерб Рионскому ущелью. Они также утверждают, что власти передали турецкой компании ENKA во владение целое ущелье, однако в правительстве не раз заявляли, что инвестору передана определенная территория во временное пользование.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, которая расположится на реке Риони на стыке краев Имерети и Рача - Лечхуми и Квемо Сванети. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протеста местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение ГЭС, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством гидроэлектростанции занимается турецкая компания ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.