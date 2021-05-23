США заявили, что не примут ядерный статус КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят активный обзор политики в отношении КНДР, не принимают и не должны принимать ядерный статус Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы не принимаем и не должны [принимать ядерный статус КНДР], но давайте быть честными: это трудная проблема, - сказал он. - Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. [Ядерная] программа стала более опасной и получила большее развитие. Мы видели различные подходы, включая принцип "ничего не делать за ничего" или пытаться "делать все за все", ничего из этого не работает".

"Мы проводим активный обзор, рассматриваем, что делали предыдущие администрации. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией", - отметил Блинкен.

"Позиция президента США Джо Байдена в том, что наилучшим способом добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова является дипломатическое взаимодействие с КНДР при выверенном подходе, чтобы достичь прогресса в данной цели", - сказал госсекретарь. По его словам, это должна быть выверенная дипломатия, "ясные шаги со стороны КНДР".

По словам госсекретаря, США готовы к взаимодействию с КНДР. "Мы ждем, хочет ли Пхеньян действительно сотрудничать. Мяч на их стороне, - сказал он. - Мы ясно заявили, что готовы к дипломатическому [взаимодействию], учитывая то, что санкции сохраняются, поскольку КНДР продолжает заниматься деятельностью, запрещенной ООН. Но мы готовы к дипломатии, вопрос в КНДР".

Как сообщила 30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.