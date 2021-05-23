Митингующие против ГЭС "Намахвани" в Тбилиси предъявили ультиматум властям

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Участники акции протеста против строительства ГЭС "Намахвани" в Тбилиси пригрозили начать блокировку столицы, если власти не прекратят возведение гидроэлектростанции. Требования демонстрантов в воскресенье озвучил на митинге один из организаторов протестов Варлам Голетиани.

"Если до 12:00 (11:00 мск) [понедельника, 24 мая] не будет принято решение в связи с нашими требованиями, мы парализуем столицу, никто не сможет передвигаться. Нами должно управлять наше коллективное мышление, и мы никому не должны дать возможность свернуть с этого пути", - сказал Голетиани.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" проводят акцию протеста в Тбилиси на площади Республики в воскресенье. Ситуация на митинге спокойная. Митингующие не исключают, что поставят палатки на площади и будут ждать, пока власти не удовлетворят их требования.

Демонстранты съехались в столицу Грузии с раннего утра. Они считают, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет непоправимый ущерб Рионскому ущелью. Они также утверждают, что власти передали турецкой компании ENKA во владение целое ущелье, однако в правительстве не раз заявляли, что инвестору передана определенная территория во временное пользование.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, которая расположится на реке Риони на стыке краев Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протеста местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение ГЭС, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством гидроэлектростанции занимается турецкая компания ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.