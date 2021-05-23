Советник Нетаньяху: в здании с офисами СМИ в Газе находилась ведущая лаборатория ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Здание с офисами СМИ в Газе, где располагалось, в частности, отделение международного агентства Associated Press было законной военной целью, потому что там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет. Об этом заявил в воскресенье старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью телеканалу Fox News.

"В этом здании, о котором говорил сенатор [Роберт] Мененедес, находился ведущий исследовательский центр ХАМАС, который пытался создать средства борьбы с системами наведения наших ракет, - сказал он, комментируя эту операцию. - Если бы им это удалось, мы не только не смогли бы сбивать ракеты, которые запускает ХАМАС, чтобы убивать наших людей, но и не были бы так по-хирургически точны в ударах по военной машине ХАМАС.

"Так что совершенно определенно это была законная военная цель. То, что ХАМАС использовал журналистов в качестве щита, не должно удивлять никого", - добавил Регев.

Он также заявил, что Израиль сумел уничтожить значительную часть военного потенциала ХАМАС за последние дни и надеется, что палестинское движение из-за этих потерь не решится нарушить перемирие. "Мы нанесли ХАМАС тяжелый удар, уничтожили значительную часть их военной машины, лидеров, командные пункты. Я надеюсь, они подумают дважды, а то и трижды, прежде чем снова атаковать Израиль", - сказал он. Регев напомнил, что после предыдущего крупного обострения потребовалось более 50 дней для достижения устойчивого перемирия, однако затем относительный мир сохранялся полдесятилетия. "Так что это возможно, и я думаю, что мы сможем сделать это снова", - добавил он.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.