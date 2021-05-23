Строящая ГЭС в Грузии компания заявила о готовности к переговорам с протестующими

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Турецкая компания ENKA, занимающаяся строительством ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье Грузии, заявила о готовности к переговорам с противниками ее возведения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Facebook компании.

"Мы считаем, что сегодня самым важным является использовать любой деловой формат, все возможности диалога, чтобы не оставить без ответа ни один проблемный вопрос или факт, и аргументированно доказать, что проект ГЭС "Намахвани" является делом Грузии, которое служит благополучию жителей Рионского ущелья и всей страны", - отметили в ENKA.

Протесты против строительства гидроэлектростанции прокомментировал и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "У всех людей есть возможность свободы выражения, в том числе посредством акций, исходя из этого для меня является абсолютно нормальным то, что происходит", - сказал глава правительства журналистам.

На площади Республики в Тбилиси в воскресенье состоялась демонстрация протеста против строительства этой станции. Демонстранты считают, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет непоправимый ущерб Рионскому ущелью. Они также утверждают, что власти отдали ENKA во владение все ущелье, хотя в правительстве не раз заявляли, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория.

В конце дня митингующие разбили палатки на площади, дав властям время до 12:00 (11:00 мск) понедельника, чтобы выполнить их требования. В обратном случае демонстранты угрожают блокировать дороги в Тбилиси.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.