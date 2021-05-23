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Комитет Сената проведет 24 мая закрытые слушания по отношениям с Россией

Сенаторы заслушают посла США в России Джона Салливана

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США организует в понедельник закрытые слушания по теме российско-американских отношений. Соответствующая информация размещена на сайте комитета.

Сенаторы заслушают посла США в России Джона Салливана, других подробностей не приводится.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина. После этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где находится с 21 марта. Посол США в Москве Джон Салливан 22 апреля отбыл для консультаций в Вашингтон.

В среду в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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