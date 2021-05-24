Глава МИД Марокко: Испания создала кризис в отношениях и хочет перенести его на всю Европу

РАБАТ, 24 мая. /ТАСС/. Испания спровоцировала кризис в отношениях с Марокко и хочет перенести его на всю Европу. Об этом, как передало в воскресенье информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

"Испания не консультировалась с Европой перед принятием решений, затрагивающих интересы Марокко. Испания не консультировалась с Европой перед тем, как пренебречь шенгенскими правилами и разрешить въезд к себе обманным путем человека, разыскиваемого правосудием", - отметил глава МИД, имея в виду Брахима Гали - генерального секретаря Фронта POLISARIO, Народного фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступающего за независимость Западной Сахары от Марокко.

Гали, которого власти в Рабате считают военным преступником, со второй половины апреля находится в Испании для лечения осложнений, вызванных коронавирусом. Марокко в резко негативной форме расценило приезд лидера Фронта POLISARIO в иберийское королевство.

"Испания создала кризис [в отношениях с Марокко] и хочет перенести его на Европу", - пояснил Бурита. По его словам, речь идет о "двустороннем кризисе между Марокко и Испанией, который не имеет ничего общего с Европой <...>". Мадрид, считает министр, "пытается отвергнуть дискуссию и переключиться на миграционный вопрос, хотя сутью кризиса являются недобросовестные действия со стороны Испании по отношению к Марокко, его народу и стратегическим интересам". "Сегодня существует проблема доверия, взаимного уважения к непосредственному партнеру в кризисе, который создала сама Испания, и она же должна найти выход из него", - подытожил глава МИД.

Кризис в отношениях

Новое обострение кризиса в отношениях между Марокко и Испанией произошло в мае после того, как на территорию автономного испанского города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, проникли с территории Марокко до 8 тыс. нелегальных мигрантов (в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних) - марокканцев и африканцев. Мадрид назвал массовый наплыв нелегалов "агрессией против границ" страны и обвинил Рабат в шантаже. 18 мая посол Марокко в Испании Карима Беняиш была отозвана для консультаций.