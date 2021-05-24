Из фракции партии Зеленского в Раде исключили депутата, встречавшегося с Лукашенко

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде исключила из своего состава депутата Евгения Шевченко, который встречался в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

"Депутат Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов", - отмечается в сообщении. В партии добавили, что соответствующие документы будут переданы руководству Рады.

Сам депутат приветствовал это решение. "Наконец меня исключили из фракции "Слуга народа"! Мы пойдем своим путем", - написал он на своей странице в Facebook.

Шевченко не раз посещал Белоруссию в последние месяцы, выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, высказывая полную поддержку Лукашенко и действующим властям Белоруссии. 20 апреля он лично встречался с Лукашенко, а после заявил в Минске местным СМИ, что поддержка Киевом санкций Европейского союза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами".

Тогда замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что поездка Шевченко в Белоруссию и его встреча с белорусским лидером носили частный характер и противоречат "порядку реализации внешней политики" Киева.

После победы Лукашенко на выборах в 2020 году МИД Украины заявил, что не считает его легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявлял, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом. Минск расценил это как недружественный жест, который не способствует сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.