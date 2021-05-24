В районе конголезского вулкана Ньирагонго увеличилась сейсмическая активность

ПРЕТОРИЯ, 24 мая. /ТАСС/. Серия подземных толчков фиксируется в последние 48 часов в районах Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды, прилегающих к вулкану Ньирагонго. Об этом сообщил в понедельник конголезский новостной портал Actualite.

Магнитуда наиболее сильных афтершоков достигает 4,7, отмечает электронное издание. Нынешняя сейсмическая активность последовала за извержением вулкана в минувшую субботу. К утру воскресенья извержение Ньирагонго прекратилось. Однако подземные толчки до сих пор ощущаются в ДР Конго и Руанде.

Между тем власти провинции Северное Киву объявили, что 15 человек погибли из-за извержения вулкана. Большинство смертей пришлось на ДТП во время экстренной эвакуации населения из находящегося рядом с Ньирагонго крупного конголезского города Гома. При попытке побега из городской тюрьмы погибли четверо заключенных.

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что более 170 детей пропали без вести в ходе экстренной эвакуации и бегства части жителей Гомы в соседнюю Руанду в момент извержения. Еще 150 детей разлучены со своими семьями и сейчас находятся в созданных ЮНИСЕФ и конголезскими властями двух транзитных центрах.

Извержение Ньирагонго

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером 22 мая. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Город Гома, население которого превышает 1,5 млн человек, не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 километров в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.