Российским дипломатам впервые за полтора года разрешили выехать за пределы Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 24 мая. /ТАСС/. Власти КНДР впервые за полтора года карантина разрешили сотрудникам дипломатической миссии России в Пхеньяне выехать за пределы столицы. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в народной республике.

"В прошлые выходные группа сотрудников посольства впервые за полтора года отправилась в путешествие за пределы Пхеньяна: корейская сторона разрешила посещение бальнеологического курорта Рёнган, расположенного в 20 км от города Нампхо в уезде Ончхон", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

В январе прошлого года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира. По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом с начала пандемии.

В феврале международный механизм COVAX сообщил, что в КНДР будет поставлено почти 2 млн доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, причем 1,7 млн доз планируется поставить в мае.