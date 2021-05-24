Власти Белоруссии признали экстремистскими более 50 каналов и чатов в Telegram

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Суды Белоруссии к настоящему времени признали экстремистскими более 50 каналов и чатов в мессенджере Telegram. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в МВД республики.

"По состоянию на 24 мая по решению судов экстремистскими признаны 30 Telegram-каналов и 22 Telegram-чата", - сказали в ведомстве.

В МВД напомнили, что распространение (репост, перерепост) информации этих ресурсов преследуется по закону. "Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влекут административную ответственность", - уточнили в МВД Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента, несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с их итогами. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, и в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. По информации властей, многие акции координировались через телеграм-каналы, а также группы в мессенджерах и соцсетях.

Первым Telegram-каналом, который был признан в Белоруссии экстремистским, стал канал NEXTA. Решением Верховного суда республики 20 октября 2020 года сам канал и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.