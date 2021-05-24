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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Агентство ЕС по авиабезопасности проинформировало страны-участницы об инциденте с Ryanair

EASA связалось с национальными авиационными властями стран, рекомендовав передать эту информацию своим авиакомпаниям для анализа рисков

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), штаб-квартира которого находится в германском Кельне, следит за ситуацией после посадки самолета компании Ryanair ("Райанэйр") в Минске, поддерживает контакт со странами-участницами и предоставило им имеющуюся информацию. Об этом сообщила в понедельник в ответ на запрос ТАСС представитель агентства.

"EASA наблюдает за ситуацией с точки зрения безопасности. Вчера EASA связалось с национальными авиационными властями стран-участниц, чтобы проинформировать о ситуации. Национальным властям было рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям для того, чтобы они включили ее в собственный процесс анализа рисков", - говорится в сообщении.

В агентстве не ответили на вопросы, связанные с обстоятельствами посадки самолета и возможными последствиями для авиасообщения в Европе. "У нас нет дальнейших комментариев на данный момент", - отметила представитель.

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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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