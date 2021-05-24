Спикер парламента Грузии заявил о готовности встретиться с противниками строительства ГЭС

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава заявил, что готов встретиться с митингующими в Тбилиси противниками строительства ГЭС "Намахвани", которые грозятся заблокировать движение и административные здания в столице страны.

"Мои двери всегда открыты. Если у них [противников строительства ГЭС] будет желание, я могу встретиться с ними, сколько бы их ни было, чтобы состоялся конструктивный разговор. Если они посчитают, что предложенный нами формат встречи будет для них приемлем, мы с большим удовольствием продолжили бы этот процесс открыто с участием всех заинтересованных сторон", - сказал Кучава в понедельник на заседании бюро парламента. Спикер также отметил, что готов подключить к переговорам с митингующими парламентскую оппозицию и в рабочем формате обсуждать волнующие их вопросы.

В то же время один из организаторов протеста Варлам Голетиани заявил на митинге в Тбилиси, что с ним связались из аппарата спикера парламента с предложением о встрече. Голетиани пояснил, что не отказывается от этого предложения, но считает, что переговоры должны транслироваться в прямом эфире.

Митинг против строительства ГЭС

Несколько сотен противников строительства ГЭС в воскресенье устроили на площади Республики в Тбилиси акцию протеста с требованием прекратить строительство гидроэлектростанции в Рионском ущелье. Затем они разбили порядка 40 палаток и остались там ночевать. Демонстранты считают, что строительство ГЭС нанесет непоправимый вред экологии.

На данные момент участники акции протеста выдвинулись шествием от площади Республики к Сухому мосту в центре города. Как сообщил журналистам Голетиани, у моста они планируют сделать заявление о своих дальнейших действиях. Шествие сопровождают сотрудники полиции, однако пока они не вмешиваются в происходящее.

Участники акции протеста утверждают, что власти предоставили турецкой компании ENKA, строящей ГЭС, все ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория. Митингующие с воскресенья угрожают начать блокировку улиц и зданий в Тбилиси, если власти не согласятся с их требованиями, однако до сих пор они никаких мер не предпринимали.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.