Медведчук заявил, что записи якобы его разговоров cфальсифицированы

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал фальсификацией ранее обнародованные правоохранительными органами Украины и СМИ записи, на которых якобы присутствует его голос. Свою позицию оппозиционер озвучил в понедельник в Twitter.

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, - чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал он.

Ранее в мае прокуратура Украины обнародовала записи разговоров, на которых, по утверждению сотрудников правоохранительных органов, человек с голосом, который принадлежит Медведчуку, обсуждает передачу РФ газового месторождения в Азовском море. 15 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские спецслужбы прослушивали телефон главы политсовета ОПЗЖ еще в 2015 году в рамках контрразведывательных мероприятий. Позднее были опубликованы новые записи с участием якобы Медведчука.

Арест Медведчука

Правоохранительные органы Украины 12 мая провели обыски в доме Медведчука, а также в офисе ОПЗЖ. Параллельно Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении обвинений Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой.

Позже стало известно, что Медведчуку предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Апелляционный суд Киева в пятницу отказал в удовлетворении жалобы адвокатов оппозиционера относительно примененной к нему меры пресечения, а также жалобы прокуроров, требовавших ужесточить меру, оставив решение суда первой инстанции без изменений.