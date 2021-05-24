Иран продолжает обогащать уран до 60%

ТАСС, 24 мая. Иран продолжает процесс обогащения урана до уровня 60%. Об этом в понедельник сообщил руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи,

"Мы [Иран] продолжаем обогащение урана до 60%", - отметил Салехи, слова которого привел телеканал Al Arabiya. Он также сообщил, что в настоящее время Иран обладает "более 90 кг урана, обогащенного до 20%".

Руководство Ирана ранее заявляло, что решение обогащать уран до 60% на объекте в Натанзе было принято в ответ на диверсию Израиля на этом предприятии, совершенную 11 апреля. Президент республики Хасан Роухани подчеркнул, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.