Протестующие против строительства ГЭС в Грузии перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих против строительства ГЭС "Намахвани" в понедельник перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Кадры митинга в прямом эфире транслирует "Первый канал" Грузинского общественного вещания.

"Мы переместимся к проспекту Руставели и перекроем его, пока власти не удовлетворят наши требования", - сказал один из организаторов протестов Варлам Голетиани, обращаясь к собравшимся.

Прежде, чем перекрыть проспект Руставели, митингующие устроили шествие в Тбилиси. Они прошли несколько километров по центральным улицам, после чего направились к Руставели.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" устраивают митинги в Тбилиси с воскресенья. Изначально они собрались на площади Республики, где разбили палатки и переночевали. Демонстранты дали властям время до 12:00 (11:00 мск) понедельника, чтобы прекратить возведение гидроэлектростанции. Правительство не собирается удовлетворять их требования и призывает митингующих не нарушать закон. Спикер парламента Грузии Кахабер Кучава в понедельник предложил демонстрантам встретиться, однако встреча пока не состоялась.

Участники акции протеста утверждают, что власти предоставили турецкой компании ENKA, строящей ГЭС, все Рионское ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, сооружение которой запланировано на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.