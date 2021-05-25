Байден назвал отвратительными нападения на евреев США из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник назвал отвратительными нападения на евреев в Соединенных Штатах из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Соответствующее сообщение американской лидер опубликовал в Twitter.

"Недавние нападения на еврейскую общину отвратительны, и они должны быть прекращены. Я осуждаю это отвратительное поведение на родине и за рубежом", - отметил глава государства.

Вице-президент США Камала Харрис в Twitter также выступила против атак на евреев. "Всплеск антисемитских нападений на еврейскую общину в США и во всем мире является отвратительным - его необходимо осудить, призвать к ответу и остановить, - указала она. - Как страна мы должны сплотиться против ненависти любого рода".

По данным газеты The Washington Post, с 10 мая в США было зарегистрировано 26 случаев проявления антисемитизма, включая по меньшей мере четыре случая вандализма в синагогах и еврейских центрах. Эксперты считают, что конфликты на Ближнем Востоке часто провоцируют насилие в Соединенных Штатах.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая в 02:00 мск. Однако в этот же день на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.