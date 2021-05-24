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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Салливан обсудил с Патрушевым инцидент с самолетом Ryanair

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Пресс-служба аппарата Совета безопасности России/ТАСС
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© Пресс-служба аппарата Совета безопасности России/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора сегодня утром", - сказала Псаки. Она добавила, что об инциденте был проинформирован президент США Джо Байден.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияСШАЛитваРоссияБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженСалливан, ДжейкСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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