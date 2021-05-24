В Варшаве проходит акция в поддержку Протасевича

ВАРШАВА, 24 мая. /ТАСС/. Несколько десятков человек с флагами ЕС и бело-красно-белыми флагами пришли в понедельник на акцию в поддержку задержанного в Белоруссии сооснователя признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции требуют освобождения Протасевича и других белорусских оппозиционеров, находящихся в заключении, собирают подписи под петицией и просят поддержки европейских структур.

За происходящим наблюдает польская полиция.