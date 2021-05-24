В ДНР сообщили, что газопровод и электроподстанция на западе Донецка повреждены огнем ВСУ

ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Газопровод и электроподстанция повреждены в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в понедельник в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 17:30 ВСУ открыли огонь из минометов калибра 60 мм по поселку шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка. На данный момент в результате обстрела зафиксированы повреждения газопровода низкого давления", - цитирует сообщение "Донецкое агентство новостей".

В представительстве также сообщили, что в результате повреждения трансформаторной подстанции без электроснабжения остались 10 частных жилых домов. Кроме того, огнем украинских силовиков повреждены два жилых дома. Уточняется, что оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия.

В понедельник утром киевские силовики также обстреляли из минометов село Спартак к северу от Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.